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Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı

MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan. Güzide Mertcan, en çok merak edilen ismi diyebiliriz. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te final etaplarında kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi, eşi ve kardeşi ile de çok konuşulmuştu. Masterchef'te elenen ismin Ekin Eylem Ulaş olduğu geceye Güzide yine damgasını vurdu. Güzide'nin öyle bir sırrı ortaya çıktı ki, jüri bile şaşkına döndü.

28.12.2019 12:49 - Son Güncelleme: 28.12.2019 12:54
Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı

Final haftasında heyecanla izlenen MasterChef Türkiye'nin dün akşam yayınlanan bölümünde elenen isim belli oldu.

Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı

3 etaplı oyunun sonunda, yarışmanın favori ismi gösterilen yarışmacı Ekin, en düşük puanı alarak Masterchef'ten gitti.

Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı

Eleme gecesine damga vuran isim ise Güzide oldu.

Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı

İş adamı eşi, 7 milyonluk villası ile sosyal medyayı sallayan Güzide Mertcan'ın, final haftasındaki başarısı şeflerin gözünden kaçmadı.

Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı

Bir kaç hafta öncesine kadar tabaklama konusunda en kötü isim olan Güzide, final haftasında resmen bir sıçrama yaşadı.

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