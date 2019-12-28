Masterchef'in Güzide'si villasından, eşine çok konuşulmuştu! Şaşkına çeviren sır ortaya çıktı
MasterChef adlı yemek yarışmasının en çok konuşulan isimlerinden biri Güzide Mertcan. Güzide Mertcan, en çok merak edilen ismi diyebiliriz. Instagram'da 400 binden fazla takipçisi bulunan Güzide Mertcan, yalnızca MasterChef'te final etaplarında kalmasıyla değil 7 milyon liralık evi, eşi ve kardeşi ile de çok konuşulmuştu. Masterchef'te elenen ismin Ekin Eylem Ulaş olduğu geceye Güzide yine damgasını vurdu. Güzide'nin öyle bir sırrı ortaya çıktı ki, jüri bile şaşkına döndü.
28.12.2019 12:49
- Son Güncelleme: 28.12.2019 12:54
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