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  • 29.12.2019 16:21
  • Son Güncelleme: 29.12.2019 16:21

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır zor durumda kalıyor!

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz bu haftaki bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Ortalık iyice karıştığı bölümde Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlıyor ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatıyor. Özellikle bölümde Hızır'ın Meryem Çakırbeyli'nin öldüğünü öğrenmesi geceye damga vuran anlardan birisi oldu. Şimdi izleyiciler . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. İşte dizinin son bölümünde yaşanan olaylar...

EDHO 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Salı akşamları izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşananlar şok etkisi yarattı. Hızır Çakırbeyli'nin Meryem'in öldüğünü öğrenmesi izleyicileri hüzne boğdu. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.

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