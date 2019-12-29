Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Hızır zor durumda kalıyor!

Salı akşamları izleyicisiyle buluşan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde bu hafta yaşananlar şok etkisi yarattı. Hızır Çakırbeyli'nin Meryem'in öldüğünü öğrenmesi izleyicileri hüzne boğdu. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla izleyiciler Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 154. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan, Cengiz ile yaptığı anlaşmanın sonucunda, Hızır'ın tuzağa çekilmesini sağlamış ve ilk kurşunu atarak savaşı başlatmıştır.