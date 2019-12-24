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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 10:15

Atv canlı izle: 'da son dakika gelişmesi! 51 yaşındaki Sezgin Yenenler 16 yaşındaki akrabasını kaçırdı

canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. İnfaz kararı aldılar, pusuya düşürdüler, katlettiler... Türkiye gündemini sarsan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Diğer yandan Müge Anlı'da son dakika kayıp haberi herkesi şoke edecek. 51 yaşındaki tır şoförü Sezgin Yenenler'in 16 yaşındaki lise 2 öğrencisi Oya Yaşar'ı kaçırdı öğrenildi. Yaşar'ın ailesi 24 Aralık canlı yayınında şoke eden iddialar ortaya atıyor. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 24 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv ekranlarında yayınlanan ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika gelişmesi! Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde son durum nedir? 51 yaşındaki Sezgin Yenenler, 16 yaşındaki akrabasını neden kaçırdı? Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan canlı yayınında esrarengiz olayların sır perdesi aralanmaya devam ediyor.

51 yaşındaki tır şoförü Sezgin Sezer Yenen'in 16 yaşındaki lise 2 öğrencisi Oya Yaşar'ı kaçırdı öğrenildi. ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yaşar'ın annesi ve Sezgin Yenen'in eşi olaya dair ayrıntıları anlattı. Oya Yaşar'ın 15 Aralık 2019 Pazar günü Silivri'den kaçırıldığını açıklayan aileler, Sezgin ve Yaşar'ın en son Adana'da görüldüklerini belirtti.

ATV'de ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Yaşar'ın annesi ve Sezgin Yenen'in eşi olaya dair ayrıntıları anlattı. Sezgin Yenen'in Oya Yaşar'a attığı mesajları anlatan iki taraf da Oya Yaşar'ın bir an önce bulunmasını talep etti.

Canlı yayında konuşan Sezgin Yenen'in eşi, Oya Yaşar'ın bir an önce bulunmasını ve Sezgin Yenen'in en ağır cezaya çarptırılmasını talep etti. Sezgi Yenen'in ve Oya Yaşar'ın en son Adana'da görüldüklerini açıkladılar.

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