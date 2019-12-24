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  • Son Güncelleme: 24.12.2019 11:02

23 Aralık : Çukur, MasterChef Türkiye, Sefirin Kızı, Yasak Elma

23 Aralık açıklandı. Dünkü diziler arasında Çukur, Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul'un yanı sıra final haftasına giren MasterChef yarışmasının sonuçları merak ediliyor. Peki, na göre son durum nedir? Kim birinci oldu? İşte 23 Aralık Çukur, MasterChef Türkiye, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sonuçları sıralaması...

23 Aralık reyting sonuçları

Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi ile Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. İzleyiciler dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye yarışmasının sonuçlarını da araştırmaya başladı. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? Çukur, MasterChef Türkiye, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sıralaması nasıl? İşte 23 Aralık Pazartesi reyting sonuçları listesi...

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