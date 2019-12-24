Reyting sonuçları için bekleyiş sona erdi. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisi ile Sefirin Kızı, Vuslat, Yasak Elma ve Zalim İstanbul dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. İzleyiciler dizilerin yanı sıra MasterChef Türkiye yarışmasının sonuçlarını da araştırmaya başladı. Peki, dünkü reyting sonuçları konusunda son durum nedir? Çukur, MasterChef Türkiye, Sefirin Kızı, Yasak Elma reyting sıralaması nasıl? İşte 23 Aralık Pazartesi reyting sonuçları listesi...

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