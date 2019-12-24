MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 73. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de büyük finale kısa bir süre kaldı. MasterChef'in geçtiğimiz haftaki son bölümünde Batuhan elenmişti. Dünkü bölümde ise ilk eleme adayı belirlendi. Son 4'e kalan isim Alican, Cemre, Ekin ve Güzide arasından eleme adayının hangisi olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef Türkiye en az puanı kim aldı? İşte merak edilenler...

MasterChef'in 73. bölümünde son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican yaptıkları üç farklı yemek ile jüriden puan toplamaya çalıştılar. İlk oyunda Güzide 21, Cemre 18 Ekin ve Alican 15'er puan aldı.

İkinci yemekte ise Güzide 24, Alican 19, Cemre 21, Ekin 16 puan aldı.

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