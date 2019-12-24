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  • 24.12.2019 08:26
  • Son Güncelleme: 24.12.2019 08:26

eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef Türkiye en az puanı kim aldı?

Türkiye 73. bölümüyle dün akşam ekranlara geldi. Büyük finale kısa bir süre kala ilk eleme adayı belirlendi. Geçtiğimiz haftanın ardından son 4'e kalan isimler Alican, Cemre, Ekin ve Güzide olmuştu. Bu isimlerden dünkü bölümde oynanan oyunun ardından ilk eleme adayı açıklandı. Peki, kim oldu? 23 Aralık MasterChef Türkiye en az puanı kim aldı?

MasterChef'te eleme adayı kim oldu?

MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 73. bölümü ile izleyicisinin karşısına çıkan MasterChef Türkiye'de büyük finale kısa bir süre kaldı. MasterChef'in geçtiğimiz haftaki son bölümünde Batuhan elenmişti. Dünkü bölümde ise ilk eleme adayı belirlendi. Son 4'e kalan isim Alican, Cemre, Ekin ve Güzide arasından eleme adayının hangisi olduğu merak ediliyor. Peki, MasterChef eleme adayı kim oldu? 23 Aralık MasterChef Türkiye en az puanı kim aldı? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF PUAN DURUMU (73. BÖLÜM)

MasterChef'in 73. bölümünde son dörde kalan Cemre, Güzide, Ekin ve Alican yaptıkları üç farklı yemek ile jüriden puan toplamaya çalıştılar. İlk oyunda Güzide 21, Cemre 18 Ekin ve Alican 15'er puan aldı.

İkinci yemekte ise Güzide 24, Alican 19, Cemre 21, Ekin 16 puan aldı.

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