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  • Son Güncelleme: 23.12.2019 10:20

Atv canlı yayın izle: 'daki Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Cahit ve Zeynep Ergül'den şok sözler!

canlı yayınında gün yüzüne çıkan Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında bugün, Gaziantep'te kaybolan ve Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Mehmet Muharrem Elbay'ın katil zanlıları Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'ün işledikleri cinayet hakkında sözleri aktarılıyor. ında gelen son dakika itirafının ardından gözaltına alınan Cahit ve Zeynep Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı nereye gömdü, nasıl yok etti? Müge Anlı canlı yayınında bugün neler oluyor merak ediyorsanız, 23 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmesi! Gaziantep'te yaşanan korkunç cinayetle ilgili da çarpıcı gerçekleri aktarıyor. Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, başarılı programcılığı ile milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin sır perdesi aralanmış ve 3 yıllık kayıp cinayet dosyası olarak sonlanmıştı. Peki gözlatına alınan Cahit Ergül ve Zeynep Ergül neler anlattı? 4 kişinin tutuklu olarak yargılandığı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Katil zanlılarının ifadeleri ise kan dondurdu. İşte 23 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri!

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