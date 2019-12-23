ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmesi! Gaziantep'te yaşanan korkunç cinayetle ilgili Müge Anlı canlı yayında çarpıcı gerçekleri aktarıyor. Atv ekranlarının sevilen ismi Müge Anlı, başarılı programcılığı ile milyonları ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin sır perdesi aralanmış ve 3 yıllık kayıp cinayet dosyası olarak sonlanmıştı. Peki gözlatına alınan Cahit Ergül ve Zeynep Ergül neler anlattı? 4 kişinin tutuklu olarak yargılandığı Mehmet Muharrem Elbay cinayetinde Zeynep Ergül tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Katil zanlılarının ifadeleri ise kan dondurdu. İşte 23 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri!