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Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika! Cinayeti itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'ya kızı Fatma'yı aramaya gelen Zeynep Ergül'ün, Gaziantep'te kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'la ilgisi olduğu düşünülen Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı. Önce Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül hakkında 'Mehmet Muharrem Elbay'ı abim öldürdü, kuyuya attı, asit döktü' sözleri sonrasında Cahit Ergül'ün çelişkili ifadeleri her şeyi çorap söküğü gibi getirdi. Cahit ve Zeynep Ergül, 3 gündür gözaltındaydı. Nihayetinde gözaltında cinayeti itiraf geldi. İşte Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınındaki son dakika gelişmesi.

20.12.2019 10:32 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:46
Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayın son dakika! Cinayeti itiraf etti

Zeynep Ergül'ün kızı Fatma'yı aramak için gelmesiyle başlayan süreç kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Ergül'e kadar dayanmıştı.

Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayın son dakika! Cinayeti itiraf etti

Zeynep Ergül'ün kardeşi Mehmet Muharrem Elbay olayında baş şüpheli olarak görülmesi sonra yaptığı açıklamalar hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri deyimi yerindeyse çıldırtmıştı.

Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayın son dakika! Cinayeti itiraf etti

3 YIL SONRA İTİRAF GELDİ

Müge Anlı'nın 20 Aralık canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı.

Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayın son dakika! Cinayeti itiraf etti

3 gündür gözaltında olan Zeynep Ergül ve Cahit Ergül'den Mehmet Muharrem Elbay itirafı geldi.

Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayın son dakika! Cinayeti itiraf etti

İtiraf ise Zeynep Ergül'ün eski eşinden geldi.

CAHİT ERGÜL VE ZEYNEP ERGÜL ADLİYEYE GETİRİLDİ

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Müge Anlı 19 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!