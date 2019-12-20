Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika! Cinayeti itiraf etti

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Müge Anlı'ya kızı Fatma'yı aramaya gelen Zeynep Ergül'ün, Gaziantep'te kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'la ilgisi olduğu düşünülen Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı. Önce Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül hakkında 'Mehmet Muharrem Elbay'ı abim öldürdü, kuyuya attı, asit döktü' sözleri sonrasında Cahit Ergül'ün çelişkili ifadeleri her şeyi çorap söküğü gibi getirdi. Cahit ve Zeynep Ergül, 3 gündür gözaltındaydı. Nihayetinde gözaltında cinayeti itiraf geldi. İşte Müge Anlı 20 Aralık canlı yayınındaki son dakika gelişmesi.

20.12.2019 10:32 - Son Güncelleme: 20.12.2019 10:46 BU GALERİYİ PAYLAŞ





