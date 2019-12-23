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  • 23.12.2019 12:15
  • Son Güncelleme: 23.12.2019 12:15

Çukur 81. bölüm 2. fragmanı: Çukur'da Yamaç'ı kurtaran Mahsun mu? Karakuzular Mahsun ölmedi mi?

Çukur 81. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde şok gelişme yaşanıyor. Azer'in saldırısı ile Cumali vuruluyor. O esnada köşeye sıkışan Yamaç'ı merak edilen gizemli kişi yine kurtarıyor. Fragmanın sonunda Yamaç'ı kurtaran kişinin kim olduğu gösteriliyor. Peki, Çukur'da Yamaç'ı kurtaran Mahsun mu? Karakuzular Mahsun ölmedi mi?

Çukur'da Yamaç'ı kurtaran Mahsun mu?

Çukur 81. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelecek. Show TV'de ekranlara gelen Çukur dizisinin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Azer'e saldırmaya giden Yamaç ve Selim karşılarında Karaca'yı görünce şok oluyorlar. Yamaç'ı kurtaran ismin ise kim olduğu merak ediliyordu. Peki, Çukur'da Yamaç'ı kurtaran Mahsun mu? Karakuzular Mahsun ölmedi mi? İşte merak edilen soruların yanıtı...

YAMAÇ'I KURTARAN İSİM MAHSUN MU?

Çukur dizisi 81. ölümüyle bu akşam Show TV'de izleyicinin karşısına çıkacak. Yaşanan aksiyon dolu gelişmeler sonucu Yamaç sonunda kendisini kurtaranın kim olduğunu öğrenecek. Yayınlanan yeni fragman ile birlikte merak edilen sorular yanıt buldu. Yamaç'ı kurtaran ismin Mahsun olduğu görülüyor.

Yeni bölümde neler olacak? Detaylar bir sonraki sayfada...

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