ATV CANLI YAYIN

17 Aralık'ta canlı yayına katılan Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle dolandırıldığını, 95-100 bin liraya yakın parasını kaybettiğini söylemişti. Derya Çiftçi, kendisini dolandıran kişi olarak Haşim Bey'i göstermişti. 18 Aralık'ta yayınlanan bölümde ise yine Haşim Bey tarafından dolandırıldığını iddia eden bir kişi daha yayına katılmıştı. Bugün neler yaşanacağı, Haşim Bey'in ne diyeceği merak ediliyor.

Feridun Bey, yıllar önce Kaçkar Dağları'nda düşüp ölen ve mezarını yaptırdığı Philippe Tardeiu'nün ailesini arıyor.

7 Mayıs'ta Gaziantep'te öldürülen Hüseyin Kankılıç'ın ailesi 18 Aralık'ta yayına katıldı ve çocuklarının katilini bulmak istediklerini söyledi.

Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'nın 19 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde...