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  • Son Güncelleme: 19.12.2019 09:52

19 Aralık canlı yayınında ve Derya Çifti olayında yeni gelişme!

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan ile Tatlı Sert ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Mehmet Muharrem Elbay kaybının baş şüphelisi olarak görülen hakkında hangi gelişmelerin yaşanacağı merak ediliyor. Öte yandan Haşim Bey tarafından evlilik vaadiyle dolandırıldığını iddia eden Derya Çiftçi olayında neler olacak? 18 Aralık canlı yayınına katılan 'ın ailesi oğullarının şüpheli ölümlerini araştıracak. Hepsi ve daha fazlası canlı yayınında. Müge Anlı'nın yeni bölümünü haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

17 Aralık'ta canlı yayına katılan Derya Çiftçi, evlilik vaadiyle dolandırıldığını, 95-100 bin liraya yakın parasını kaybettiğini söylemişti. Derya Çiftçi, kendisini dolandıran kişi olarak Haşim Bey'i göstermişti. 18 Aralık'ta yayınlanan bölümde ise yine Haşim Bey tarafından dolandırıldığını iddia eden bir kişi daha yayına katılmıştı. Bugün neler yaşanacağı, Haşim Bey'in ne diyeceği merak ediliyor.

Feridun Bey, yıllar önce Kaçkar Dağları'nda düşüp ölen ve mezarını yaptırdığı Philippe Tardeiu'nün ailesini arıyor.

7 Mayıs'ta Gaziantep'te öldürülen 'ın ailesi 18 Aralık'ta yayına katıldı ve çocuklarının katilini bulmak istediklerini söyledi.

Hepsi ve daha fazlası 'nın 19 Aralık'ta yayınlanan son bölümünde...

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