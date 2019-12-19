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Müge Anlı 19 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Her şey Zeynep Ergül'ün, Mehmet Muharrem Elbay kaybında şüpheli gözüyle bakılan Cahit Ergül'ün kardeşi olduğunun ortaya çıkmasıyla başladı, olay ikinci 'Palu ailesi' vakasına döndü. Kayıp kızını aramak için Müge Anlı'ya gelen Zeynep Ergül'ün kardeşi Cahit Ergül ile kardeş çıkınca gerisi iplik söküğü gibi geldi. 17 Aralık yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül hakkında herhangi bir gelişme yaşanmamıştı. Müge Anlı bunun nedenini 19 Aralık yayınında açıkladı. Cahit ve Zeynep Ergül sorguya alındı. İşte Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayındaki son dakika gelişmesi.

19.12.2019 11:45 - Son Güncelleme: 19.12.2019 12:47
Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

Zeynep Ergül'ün kızı Fatma'yı aramak için gelmesiyle başlayan süreç kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Ergül'e kadar dayanmıştı.

Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

Zeynep Ergül'ün kardeşi Mehmet Muharrem Elbay olayında baş şüpheli olarak görülmesi sonra yaptığı açıklamalar hem stüdyodakileri hem de ekran başındaki izleyicileri deyimi yerindeyse çıldırtmıştı.

Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

18 ARALIK YAYININDA SON DAKİKA GELİŞMESİ

Cahit Ergül ve Zeynep Ergül hakkında 17 Aralık yayınında bir bilgi verilmemişti. Bununla ilgili çok soru geldiğini söyleyen Müge Anlı bunun nedenini açıkladı.

Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

CAHİT VE ZEYNEP ERGÜL GÖZALTINDA!

Müge Anlı, Cahit ve Zeynep Ergül'ün yayına katılacak durumda olmadıklarını, Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube tarafından gözaltına alındıklarını açıkladı.

Müge Anlı'da son dakika! Cahit Ergül ve Zeynep Ergül gözaltına alındı

Müge Anlı 18 Aralık canlı yayınında Cahit Ergül ve Zeynep Ergül olayında son dakika gelişmesi!

Kardeşlerin sorguda oldukları belirtildi. Zeynep Ergül kardeşi Cahit Ergül'ün Mehmet Muharrem Elbay'ı öldürüp, kuyuya atıp ardından üzerine asit döktüğünü iddia etmişti.

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