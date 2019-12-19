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  • 19.12.2019 14:18
  • Son Güncelleme: 19.12.2019 14:18

dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Babil konusu nedir? Babil oyuncu kadrosu

dizisi ne zaman başlayacak? Ay Yapım imzalı dizinin başrollerinde Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enve ve Birce Akalay gibi ünlü isimler yer alıyor. Dizinin ilk tanıtımının yayınlanmasının ardından ne zaman başlayacağı ve oyuncu kadrosu merak edilmeye başlandı. Peki, ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Babil konusu nedir? İşte Babil oyuncu kadrosu...

Babil dizisi ne zaman başlayacak?

Babil dizisi için geri sayım başladı. Yapımını Ay Yapım'ın üstlendiği, yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, hikaye ve senaryosunu Nüket Bıçakçı ve Özlem Yücel'in kaleme aldığı, Babil dizisinin ilk tanıtımın yayınlanmasının ardından diziseverler tarafından yayın tarihi araştırılmaya başlandı. Peki, Babil dizisi ne zaman, hangi kanalda başlayacak? Babil konusu nedir? İşte Babil oyuncu kadrosu...

BABİL DİZİSİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA BAŞLAYACAK?

Babil dizinin yayınlanan tanıtımı 'Yakında' başlığıyla izleyicinin beğenisine sunuldu. Dizinin yayın tarihi henüz belli olmadı. Star TV'de ekranlara gelecek olan dizinin ne zaman başlayacağı belli olduğunda haberimizin içeriğinde yer alacak.

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