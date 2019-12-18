Kanal D ekranlarında izleyicilerin büyük bir merakla takip edilen Afili Aşk dizisinde bu akşam 27. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde iki aşık her şeyi yoluna koyduklarını düşünürken Melahat'ın ilaçlarını ihmal etmesiyle tekrar kafası gidip gelmeye başlıyor. Sahte evliliği bilen Melahat, etrafta ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibi dolaşıyor. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte Afili Aşk 28. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yüz yıllardır süregelen kadın erkek arasındaki çatışma Kerem ve Ayşe'yi de karşı karşıya getirir.