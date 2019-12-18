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  • 18.12.2019 23:22
  • Son Güncelleme: 18.12.2019 23:24

28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kerem, Ayşe için yeni sürprizler hazırlamaya başlıyor!

Ekranların ilgiyle takip edilen dizisi bu akşam yayınlanan bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Yeni bölümde bütün bu zorlu günün ardından Kerem, Ayşe'nin içinde ukde kalan evlilik teklifi için yeni sürprizler hazırlamaya başlıyor. Bugüne kadar evlilik teklifinde pek başarılı olamayan Kerem, bu sefer bu planları gerçekleştirmeye çalışıyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte . bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

Afili Aşk 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarında izleyicilerin büyük bir merakla takip edilen Afili Aşk dizisinde bu akşam 27. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümde iki aşık her şeyi yoluna koyduklarını düşünürken Melahat'ın ilaçlarını ihmal etmesiyle tekrar kafası gidip gelmeye başlıyor. Sahte evliliği bilen Melahat, etrafta ne zaman patlayacağı belli olmayan saatli bomba gibi dolaşıyor. Heyecan dolu bölümün son bulmasıyla birlikte Afili Aşk 28. bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yüz yıllardır süregelen kadın erkek arasındaki çatışma Kerem ve Ayşe'yi de karşı karşıya getirir.

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