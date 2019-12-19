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Müge Anlı ile Tatlı Sert Atv son bölüm izle 19 Aralık!

19.12.2019 09:33

Hafta içi her gün atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı ile Tatlı Sert ilginç konu ve konuklarıyla gündeme damgasını vurmaya devam ediyor. Mehmet Muharrem Elbay kaybının baş şüphelisi olarak görülen Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep Ergül'ün gözaltına alındığı ve sorgulandığı açıklandı. Şimdi gözler sorgudan gelecek bilgilerde. Hepsi ve daha fazlası Müge Anlı'nın 18 Aralık son bölümünde.


İyi ki doğdun Müge Anlı! İki çocuk annesi Yasemin Hanım bulundu! Bursa'da kaybolan Aygül Hanım canlı yayında! Cahit Ergül ve kardeşi Zeynep gözaltına alındı!
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