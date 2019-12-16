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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 21:20

16 Aralık canlı izle | ATV

Türkiye'nin en çok izlenen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışması bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Pazartesi ve cumartesi günleri saat 20.00'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan doruktaydı. canlı izle seçeneği takvim.com.tr'de.

ATV CANLI YAYIN

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu ve ATV ekranlarında saat 20.00'de yayınlanan bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Türkiye'nin en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster'deki sorular yine çok konuşuldu. canlı izle seçeneğini üst kısımda bulabilirsiniz.

PROGRAMIN FORMATI HAKKINDA

Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!

Yarışmada toplam 12 soru yer alıyor. Bu on iki soruyu yanıtlamak için size 4 joker hakkı sunuluyor. Ayrıca 2 barajınız var. Baraj sorularını doğru yanıtladığınızda o ana kadar kazandığınız ödül her halükarda sizin oluyor.

12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.

Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?

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