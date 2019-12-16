1414'te Çin'e ilk defa getirilen, Qilin adlı bir canlı olarak tanıtılan, Japonca'da aynı anılan hayvan hangisi?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik Qilin adlı bir canlı olarak tanıtılan, Japonca'da hala aynı adla anılan hayvan hangisidir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: 1414'te Çin'e ilk defa getirilen, imparatora mitolojik "Qilin" adlı bir canlı olarak tanıtılan ve Japonca hâlâ "qilin" olarak adlandırılan hayvan hangisidir?

A: Fil

B: Zebra

C: Aslan

D: Zürafa

Doğru cevap: D: Zürafa