Terennüm etmek ne anlama gelmektedir?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Terennüm etmek ne anlama gelir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Terennüm etmek ne anlama gelir?

A: Üzülmek

B: Dans etmek

C: Selam vermek

D: Şarkı söylemek

Doğru cevap: D: Şarkı söylemek