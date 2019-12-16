Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi şehrin adı, atasözlerinde diğerlerinden daha fazla geçer?

A: Bağdat

B: Mersin

C: Karaman

D: Niğde

Doğru cevap: A: Bağdat