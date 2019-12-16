Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken düşmesine rağmen birinci ilan edildi?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Roma İmparatoru Neron MS 67'deki olimpiyatlarda hangisini yaparken yere düşüp yarışı bitirememiş, buna rağmen birinci ilan edilmiştir?

A: At arabası yarışı

B: Direğe tırmanma yarışı

C: Koşu yarışı

D: Kütük taşıma yarışı

Doğru cevap: At arabası yarışı