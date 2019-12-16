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  • Son Güncelleme: 16.12.2019 10:15

: 'da son dakika Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Zeynep Ergül canlı yayında karakola götürülmüştü

'da son dakika Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Zeynep Ergül karakola götürülmüştü. Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmesinin ardından neler oldu? Zeynep Ergül ifadesinde neler anlattı? Hepsi ve daha fazlasını 16 Aralık ından takip edebilir detayları haberimizden öğrenebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv ile Tatlı Sert canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay gelişmesi! İddiaları ve itiraflarıyla gündeme bomba gibi düşen Zeynep Ergül karakolda ne ifade verdi? Müge Anlı'nın bugünkü programında Mehmet Muharrem Elbay'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi için 16 Aralık ını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

19 yaşındaki Fatma Bozkurt, Gaziantep'ten, Temmuz ayında kaybolmuştu. Annesi Zeynep Ergün, 5 aydır haber alamadığı kızının bulunması için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Müge Anlı'daki son dakika itirafı ve akılalmaz sözler herkesi şoke etti! Açıklamalarıyla Türkiye gündemine oturan Zeynep Ergül, kızını aramak için Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılmıştı ancak Müge Anlı'da ortaya çıkan gerçekler ve iddialar üzerine jandarma ekipleri harekete geçti. Eski eşinin Cahit Ergül tarafından bıçaklandığını iddia eden Zeynep Ergül ifadesi alınmak üzere canlı yayında gözaltına alındı.

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