Türkçe'de "Kanto" adlı şiir dizisiyle bilinen, modern şiirin kurucularından kabul edilen Amerikalı şair kim?

Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yarışmacıya izleyiciler tarafından merak edilen bir soru yöneltildi. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkçe'de "Kanto" adlı şiir dizisiyle bilinen, modern şiirin kurucularından kabul edilen Amerikalı şair ve çevirmen kimdir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soruya dair detaylar…
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Türkçe'de "Kanto" adlı şiir dizisiyle bilinen, modern şiirin kurucularından kabul edilen Amerikalı şair ve çevirmen kimdir?
A: T.S Elliot
B: Ezra Pound
C: Edgar Allen Poe
D: Walt Whitman
Doğru cevap: B: Ezra Pound
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