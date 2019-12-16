Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da ortalık iyice karışıyor. Hızır'ın can dostu Tufan Ağa, oğlunun ölümüyle Hızır'a düşman oluyor. Oğlunun canına karşılık Hızır'ın oğlunun canını almak isteyen Tufan'ın sonu Çakırbeyli ailesinden mi olacak? Oktay Kaynarca, Sabina Toziya, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Savaş Özdemir, Sevinç Kıranlı gibi başarılı oyuncu kadrosuna sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 152. yeni bölümde neler olacak?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE - TIKLA

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 152. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sınırsızların kurduğu oyuna, oğlunun canını kurtarmak için dahil olan Tufan, yaptığı hatanın bedelini yine oğlunun canıyla ödemiştir. Orhan'ın ölümüyle eski dostların arasındaki düşmanlık son bulmayacak aksine ikilinin intikam hırsı katbekat artacaktır. Bu kayıpla ilgili iki taraf da birbirini suçlarken, masa üyelerinin tavrı gayet net olacak, Tufan'ın infazının biran önce gerçekleşmesi gerektiğini dile getireceklerdir.

Tufan'a göre yaşanan kaybın tek sorumlusu olan Hızır ise hem bir babanın evladını kaybetmesinin ne demek olduğunu bildiğinden hem de Orhan'ı yeğeni olarak gördüğünden cenaze gününden önce kimsenin harekete geçmesini istemez. Hatta ilk hamlenin de Tufan'dan gelmesi gerektiğini savunacaktır.

Tufan ise içindeki öfkenin dinmesine izin vermeden intikamını almak adına kolları sıvar. Hızır'a karşı açacağı savaşta yenilgiye uğramamak için Çakırbeylilerle bir bağı olmayan eski ahbaplarını da cephesine katacaktır. Yakın dost olan masa üyelerinin arasına kan girdiğini öğrenen Cengiz de Hızır'ı bitirmek için derhal harekete geçer. Tufan'ın acısından faydalanarak yapacağı planla bu krizi fırsata çevirmeye çalışacaktır.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Tufan'ın son hamlesi herkesin kafasında soru işareti olarak dururken yakın dostu Hızır'ın yüreğine serpilen şüphe tohumları yeşermeye başlamıştır bile. Alparslan ve Hızır Ali'nin de gözünden kaçmayan detaylar Hızır'ı kanıt aramaya itse de buna gerek kalmayacaktır.

TEFO GERÇEKLERİ ANLATIYOR

Hastanede yatan Tefo'nun uyandıktan sonra anlattıkları, hainin kim olduğuyla ilgili herhangi bir şüpheye mahal bırakmayacaktır. Tufan'ın ihanetine inanmakta güçlük çeken masa üyeleri de çok geçmeden yeni düşmanlarıyla ilgili verilecek kararı onaylayacaktır.

TUFAN'IN PLANI NE?

Akıbetinin ne olacağını çok iyi bilen Tufan'ın, oğlu Kemal'i de yanına alarak kaçmaktan başka çaresi kalmaz. Bir kez daha dostum dediği kişi tarafından sırtından vurulan Hızır, verilen kararı uygulamak için Tufan'dan hızlı davranacaktır.

ALTAN PLAN YAPIYOR

Altan taraf değiştirerek Çakırbeylilerle işbirliği yapacağını düşündüğü Sınırsızları daha fazla kontrol edemeyeceğini anlayarak yeni bir plan yapar. Altan'dan daha büyük bir güç olan Cengiz, masayı büyük zarara uğratacak bu planın uygulayıcısı olacaktır.