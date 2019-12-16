Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında Cahit Ergül'den kan donduran sözler: Tuz ruhuna su katarak asit indirme...

TUZ RUHUNUN İÇİNE...

Cahit Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı öldükten sonra kuyuya asit dökerek yok ettiği iddialarına, "Asit bizim mesleğimizde yani tabelacılıkta, 20 yıl önce tabelacılar pirinçten indirme tekniği ile kapı ve masa isimliği yaparlardı. Ben de merak ettim bu indirme olayı nedir ne değildir masa başında yapılabilecek bir iş denemek istedim. Asit dediğimiz şey öyle, Sülfürik asit falan değil bildiğimiz tuz ruhu. Tuz ruhunun içine biraz su koyup üzerine pirinç koyduğın zaman boş kalan kısmı eritip aşağıya indiriyor. Hüseyin Çamur isimli kişi yok biz maske takarız eldiven kullanırız bu bizim mesleğimizin parçası falan diyor. İki şey söyledi ikisi de külliyen yalan." şeklinde yanıt verdi.