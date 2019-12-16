Müge Anlı'daki Mehmet Muharrem Elbay olayında Cahit Ergül'den kan donduran sözler: Tuz ruhuna su katarak asit indirme...
Müge Anlı son bölümde Mehmet Muharrem Elbay olayında adı geçen Zeynep Ergül'ün abisi Cahit Ergül'den şok sözler! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Mehmet Muharrem Elbay olayında Müge Anlı çileden çıktı. Müge Anlı programında kızını arayan Zeynep Ergül'ün Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıktı. Cahit Ergül, kayıp Mehmet Elbay cinayetinin şüphelisi olarak biliniyor. Zeynep Ergül'ün canlı yayındaki tutarsız konuşmaları Müge Anlı'yı ve stüdyodakileri çileden çıkarttı. İşte 16 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika Mehmet Muharrem Elbay - Cahit Ergül - Zeynep Ergül gelişmesi!
Müge Anlı canlı yayınında herkesi çileden çıkaran abi - kardeşin sözleri gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, programa katılan Zeynep Ergül'ü korktuğu abisi Cahit Ergül ile karşı karşıya getirdi. Müge Anlı son bölümdeki karşılaşma hem stüdyodaki hem de ekranları başındaki Müge Anlı ile Tatlı Sert izleyicilerini sinirlendirdi. Müge Anlı'nın programına katılan Zeynep Ergül kızını aramak için programa başvurmuştu. Müge Anlı'da kızını arayan Zeynep Ergül'ün 8 aydır Gaziantep'te aranan Mehmet Elbay cinayetinin bir numaralı şüphelisi Cahit Ergül'ün kız kardeşi olduğu ortaya çıkmıştı. Programda söyledikleriyle çelişen Zeynep Ergül, canlı yayında ağabeyi Cahit Ergül ile karşı karşıya geldi... İşte 16 Aralık Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşananlar!
Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldükten sonra kuyuya atıldığı ve asitle yok edildiği iddia edilirken, eski eşini bıçaklayan ve Mehmet Elbay'ın kaybolmasında parmağı olduğu ileri sürülen Zeynep Ergül, ifadesine başvurulmak üzere karakola götürüldü. Yaşanan bu gelişmenin ardından Zeynep Ergül ve abisi Cahit Egül, 16 Aralık Müge Anlı programında karşı karşıya geldi.
MÜGE ANLI 16 ARALIK SON BÖLÜMDE ŞOK GELİŞME - TIKLA VE İZLE
TUZ RUHUNUN İÇİNE...
Cahit Ergül, Mehmet Muharrem Elbay'ı öldükten sonra kuyuya asit dökerek yok ettiği iddialarına, "Asit bizim mesleğimizde yani tabelacılıkta, 20 yıl önce tabelacılar pirinçten indirme tekniği ile kapı ve masa isimliği yaparlardı. Ben de merak ettim bu indirme olayı nedir ne değildir masa başında yapılabilecek bir iş denemek istedim. Asit dediğimiz şey öyle, Sülfürik asit falan değil bildiğimiz tuz ruhu. Tuz ruhunun içine biraz su koyup üzerine pirinç koyduğın zaman boş kalan kısmı eritip aşağıya indiriyor. Hüseyin Çamur isimli kişi yok biz maske takarız eldiven kullanırız bu bizim mesleğimizin parçası falan diyor. İki şey söyledi ikisi de külliyen yalan." şeklinde yanıt verdi.
"DÜNYADA EN SON İMAM OLACAK ADAM BENİM"
"Canlı yayında kocaman Avukat sen hatipsin hitabetin şöyle, sen şöyle cümle kurarsın...İnsan içine çıkmaz oldum ya. Ne dediysem onun arkasındayım ben. Ben hoca felan değilim. Sadece Türkiye değil bu Dünya'da en son imam olacak adam bendim ama Allah takdir etti ben ne yapayım ya.."
CAHİT ERGÜL: BENİM DİN ADAMLIĞIMI SORGULAMAYIN
Zeynep Ergül Cahit Ergül canlı yayında karşı karşıya... Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayına bağlanan Cahit Ergül, "Öncelikle o Rahmi Efendiye, Müge Hanım'a ve o psikolog mu neyse, beni meşhur ettiniz. Emekli olalı bir yıl oldu. 27,5 yıl görev yaptım, din görevlisi olarak emekli oldum. Benim adım Cahit Ergül bana böyle hitap edilsin. Ben emekli oldum, benim din adamlığım bitti. Arkadaşım kayboldu ya da kaybolmadı.