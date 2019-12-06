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  • Son Güncelleme: 06.12.2019 10:13

Atv canlı izle: Son dakika Hakkı Çetin gelişmesi! Annelerini ihbar eden kardeşlerden canlı yayınında çarpıcı sözler!

canlı yayınında son dakika Hakkı Çetin gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan programında bugün, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili üvey kızlarından korkunç iddialar devam ediyor. ında şüpheli taraflar karşı karşıya gelecek! İddiaların odağındaki anne, kızlarının suçlamalarına ne cevap verecek? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayınında ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. programına gelen Derya Şahin, çarpıcı bir iddiada bulundu. Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçluyor. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Derya Şahin'in ismini vermek istemeyen kardeşi de katıldı.

İsmini vermeyen kardeş, öz babasının annesi Saliha Çetin'in üvey babası Hakkı Çetin ile ilişkisini öğrendiği için öz babasının annesini bıraktığını öne sürdü. İsmini vermeyen kardeş sözlerinin devamında bu olayla ilgili fotoğraf olduğunu ve annesinin yakalandığını iddia etti. ında annelerini suçlayan iki kız kardeşin şoke eden iddiaları için 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

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