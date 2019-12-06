ATV CANLI YAYIN

Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Derya Şahin, çarpıcı bir iddiada bulundu. Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçluyor. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Derya Şahin'in ismini vermek istemeyen kardeşi de katıldı.

İsmini vermeyen kardeş, öz babasının annesi Saliha Çetin'in üvey babası Hakkı Çetin ile ilişkisini öğrendiği için öz babasının annesini bıraktığını öne sürdü. İsmini vermeyen kardeş sözlerinin devamında bu olayla ilgili fotoğraf olduğunu ve annesinin yakalandığını iddia etti. Müge Anlı canlı yayınında annelerini suçlayan iki kız kardeşin şoke eden iddiaları için 6 Aralık Müge Anlı canlı yayınını izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!