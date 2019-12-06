Tv8 ekranlarının yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen yemek yarışması Yemekteyiz'de 2-6 Aralık haftasında sona gelindi. Cuma günü final heyecanı yaşanan Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 6 Aralık kim kazandı?İ şte detaylar... 2-6 Aralık haftasında Yemekteyiz'de Zümrüt Otu, Esin Ilgaz, Ayten Ateş, Mustafa Karakuş ve Seda Gültekin yarışıyordu. Her gün bir yarışmacının yemeklerini yapıp misafirlerini ağırladığı yarışmada herkes birinci olmak için ter döktü.



SEDA SAYAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

6 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz 6 Aralık cuma günü haftanın finaliyle ekranlara geldi. Son gün masasının bitmesiyle final anlarına geçilen programda kim birinci oldu çok merak edildi.

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