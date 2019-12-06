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  • 06.12.2019 12:40
  • Son Güncelleme: 06.12.2019 12:40

6 Aralık birincisi kim oldu? ? İşte

Tv8'de hafta içi her gün yayınlanan 'de bir hafta daha bitti. Tartışmaların ve eleştirilerin hiç bitmediği yemek yarışmasında heyecan doruktaydı. Yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen ve herkesi ekran başına kitleyen Yemekteyiz'de yarışmacılar en yüksek puanları alarak 10 Bin TL’lik büyük ödülün sahibi olmak için kıyasıya rekabet ediyor. Yemekteyiz 6 Aralık birinci olan yarışmacı daha belli olmadı. Açıklanır açıklanmaz sizlerle paylaşacağız...

6 Aralık Yemekteyiz birincisi kim oldu?

Tv8 ekranlarının yeni sezonda Seda Sayan'ın sunumuyla ekranlara gelen yemek yarışması Yemekteyiz'de 2-6 Aralık haftasında sona gelindi. Cuma günü final heyecanı yaşanan Yemekteyiz'de haftanın birincisi kim oldu? Yemekteyiz 6 Aralık kim kazandı?İ şte detaylar... 2-6 Aralık haftasında Yemekteyiz'de Zümrüt Otu, Esin Ilgaz, Ayten Ateş, Mustafa Karakuş ve Seda Gültekin yarışıyordu. Her gün bir yarışmacının yemeklerini yapıp misafirlerini ağırladığı yarışmada herkes birinci olmak için ter döktü.


SEDA SAYAN YEMEKTEYİZ KİM KAZANDI?

6 Aralık Seda Sayan ile Yemekteyiz 6 Aralık cuma günü haftanın finaliyle ekranlara geldi. Son gün masasının bitmesiyle final anlarına geçilen programda kim birinci oldu çok merak edildi.

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