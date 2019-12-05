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  • Son Güncelleme: 05.12.2019 23:49

5 Aralık Perşembe açıklandı mı? , Mucize !

5 Aralık Perşembe gününün , günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. ATV'de bu akşam saat 20.00'de 47. bölümüyle izleyici karşısına çıkarken, beyazperdede dikkat çeken Mucize filmi Show TV ekranlarında tekrar izleyicisiyle buluştu. Dizi, film ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı.

5 Aralık Perşembe reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında gün boyunca dizi, film, program ve haber bültenlerini dikkatle takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 5 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

5 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Aralık Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 6 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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