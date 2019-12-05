Ekranları başında gün boyunca dizi, film, program ve haber bültenlerini dikkatle takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 5 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...
5 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
5 Aralık Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 6 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
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