Ekranları başında gün boyunca dizi, film, program ve haber bültenlerini dikkatle takip eden izleyiciler gün sonu reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 5 Aralık günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 5 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilen bilgiler...

5 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

5 Aralık Perşembe reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Perşembe gününün reyting sonuçları 6 Aralık Cuma günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.