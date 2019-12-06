Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 6 Aralık! Son dakika Hakkı Çetin gelişmesi! 06.12.2019 17:53

Müge Anlı canlı yayınında son dakika Hakkı Çetin gelişmesi! Hafta içi her gün Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili üvey kızlarından korkunç iddialar devam ediyor. Müge Anlı canlı yayınında şüpheli taraflar karşı karşıya geldi. İddiaların odağındaki anne, kızlarının suçlamalarına ne cevap verdi? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 6 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'ya 'Topluma Değer Katan'' ödülü! 5 aydır kayıp olan Fatma'nın nerede olduğu ortaya çıktı! Korkunç iddiaların sahibi kızlar ve anneleri canlı yayında! Atv canlı yayınında Müge Anlı ile Tatlı Sert programında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Derya Şahin, çarpıcı bir iddiada bulundu. Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçluyor. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Derya Şahin'in ismini vermek istemeyen kardeşi de katıldı.

İsmini vermeyen kardeş, öz babasının annesi Saliha Çetin'in üvey babası Hakkı Çetin ile ilişkisini öğrendiği için öz babasının annesini bıraktığını öne sürdü. İsmini vermeyen kardeş sözlerinin devamında bu olayla ilgili fotoğraf olduğunu ve annesinin yakalandığını iddia etti. Müge Anlı canlı yayınında annelerini suçlayan iki kız kardeşin şoke eden iddiaları için 6 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!