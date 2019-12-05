ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan ve birbirinden ilginç faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştıran başarılı sunucu Müge Anlı, 2017 yılında Manisa'daki bağ evinde öldürülen Mehmet Avcı cinayetiyle ilgili neler aktaracak? Mehmet Avcı'nın katili kim? Kan donduran iddialar, akılalmaz gerçekler... Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 5 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınını izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!

62 yaşındaki Mehmet Avcı, 2017 yılında öldürülmüş; ancak cinayeti işleyen kişi bulunamamıştı. Olayla ilgili baş şüpheli olan Bekçi Ahmet ise 9 ay cezaevinde kalmıştı. Tatlı ile Sert'te geçtiğimiz haftadan bu yana Mehmet Avcı cinayeti aydınlatılmaya çalışılırken Bekçi Ahmet tarafından yapıldığı iddia edilen 'fotoğraflı şantaj' konusu, olayı bambaşka bir yere çevirmişti.