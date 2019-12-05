Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 5 Aralık! Müge Anlı'ya çıkıp annelerini ihbar ettiler! 05.12.2019 17:43

Müge Anlı'da herkesi şaşırtan olay! 5 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Derya Şahin, çarpıcı bir iddiada bulundu. Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçluyor. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşanıyor merak ediyorsanız, 5 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz!

5 Aralık Perşembe günü Müge Anlı canlı yayınına katılan iki kardeşin sözleri hem stüdyodakileri hem de ekranları başındaki izleyicileri şoke etti! Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, iddialar karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Müge Anlı canlı yayınına çıkan Derya Şahin, Ağustos ayında yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'i öz annesinin öldürdüğünü ileri sürdü. İşte 5 Aralık Müge Anlı canlı yayınında son dakika gelişmesi! Müge Anlı ile Tatlı Sert programına gelen Derya Şahin, çarpıcı bir iddiada bulundu. Şahin, 14 Ağustos'ta Tokat Erbaa'da yaşamını yitiren üvey babası Hakkı Çetin'in ölümüyle ilgili annesini suçluyor. Şahin, üvey babasını öz annesinin öldürdüğünü iddia etti. Müge Anlı ile Tatlı Sert programına Derya Şahin'in ismini vermek istemeyen kardeşi de katıldı.

İsmini vermeyen kardeş, öz babasının annesi Saliha Çetin'in üvey babası Hakkı Çetin ile ilişkisini öğrendiği için öz babasının annesini bıraktığını öne sürdü. İsmini vermeyen kardeş sözlerinin devamında bu olayla ilgili fotoğraf olduğunu ve annesinin yakalandığını iddia etti.