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  • 05.12.2019 11:07
  • Son Güncelleme: 05.12.2019 11:08

Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması nedir? kim birinci oldu

Bugün ekranları başında yayınlanan dizi, program ve haber bültenlerini takip eden izleyiciler yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçlarını araştırıyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, açıklandı mı? İşte Kuruluş Osman, Afili Aşk reyting sıralamasına dair merak edilenler... Total'de 1.sırada ATV’de yayınlanan “Kuruluş Osman”, 2.sırada “Kuruluş Osman”ın özeti, 3.sırada “Fatih Portakal ile Fox Ana Haber” yer aldı.

4 Aralık Çarşamba reyting sonuçları açıklandı

4 Aralık Çarşamba gününün reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman 3. bölümüyle, Kanal D'de Afili 25. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Dizi ve programların sona ermesinin ardından 4 Aralık reyting sonuçları araştırılıyor. İşte merak edilen son bilgiler... Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir.

4 ARALIK ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI

Total'de 1.sırada ATV'de yayınlanan "Kuruluş Osman", 2.sırada "Kuruluş Osman"ın özeti, 3.sırada "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber" yer aldı. AB'de ise 1.sırada "Kuruluş Osman", 2.sırada "Fatih Portakal ile Fox Ana Haber", 3.sırada "Kuruluş Osman"ın özeti yer aldı.

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