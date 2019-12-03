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Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu, iddialar tüyler ürpertti

Müge Anlı'da Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Faili meçhul kayıp ve cinayetleri aydınlatan Müge Anlı, canlı yayında duydukları karşısında şoke oldu. 4 çocuk babası Celalettin Polat, Erzincan Çayırlı'daki Cennetpınar Köyünde 2008 yılında kayıplara karıştı. Celalettin Polat'ın sır kaybının üzerinden 11 yıl geçmişti ki; tarihler 30 Ekim 2019'u gösterdiğinde, Ağabey Sebahattin Polat'a bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi! Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayında tandırda bulunan iskelet detayı tüyler ürpertti! Celalettin Polat öldürüldü mü? İşte 3 Aralık Müge Anlı canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmesi!

03.12.2019 13:43 - Son Güncelleme: 03.12.2019 14:10
Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu...

Müge Anlı canlı yayınında işlenen Celalettin Polat olayının detayları kan dondurdu! Atv'nin büyük bir ilgiyle takip edilen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert'e bugün, 11 yıl önce Erzincan'da esrarengiz bir şekilde kaybolan 4 çocuk babası Celalettin Polat'ın yakınları katıldı. Müge Anlı'ya anlattıkları karşısında stüdyo buz kesti! İşte 3 Aralık Müge Anlı son bölümde yaşanan tüyler ürperten Celalettin Polat olayı...

MÜGE ANLI'DA CELALETTİN POLAT CİNAYETİ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu...

"EŞİ VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ"

Celalettin Polat'ın sır kaybının üzerinden 11 yıl geçmişti ki; tarihler 30 Ekim 2019'u gösterdiğinde yani 1 ay önce, Ağabey Sebahattin Polat'a bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi!

Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu...

TANDIRDAN İSKELETİ ÇIKTI!

Telefondaki gizemli şahıs, Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu iddia etti. Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu...

Kayıp Celalettin Polat, eşi Güldane Polat ve çocuklarıyla birlikte Erzincan'da yaşıyordu. Eşi Güldane Polat'ın anlattığına göre; Celalettin Bey, kaybolmadan önce bir akşam elinde boş bir kağıt ve kalemle birlikte eve geldi. Güldane Hanım'a, bu boş kağıda boşanma işlemlerinin başlanması için imza atmasını istedi. Bu olayın ardından evinin önüne gelen siyah renkli bir araca binerek, gözden kayboldu. O andan itibaren kendisinden bir daha hiç haber alınamadı.

Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu...

Güldane Hanım'ın, eşinin kaybolmasından 2 sene sonra resmi birimlere kayıp başvurusunda bulunduğu söylenirken bunun yanı sıra eşinin kaybolmasının ardından çocuklarıyla birlikte İstanbul'a yerleşmeleri de dikkatleri üzerine çekti…

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