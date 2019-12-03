Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı kan dondurdu! Tandırda iskeleti bulundu, iddialar tüyler ürpertti

Kayıp Celalettin Polat, eşi Güldane Polat ve çocuklarıyla birlikte Erzincan'da yaşıyordu. Eşi Güldane Polat'ın anlattığına göre; Celalettin Bey, kaybolmadan önce bir akşam elinde boş bir kağıt ve kalemle birlikte eve geldi. Güldane Hanım'a, bu boş kağıda boşanma işlemlerinin başlanması için imza atmasını istedi. Bu olayın ardından evinin önüne gelen siyah renkli bir araca binerek, gözden kayboldu. O andan itibaren kendisinden bir daha hiç haber alınamadı.