Ekranları başında bugün yayınlanan dizi ve programları takip eden izleyiciler yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçlarını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 3 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...
3 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
3 Aralık Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 4 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.
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