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  • 03.12.2019 23:24
  • Son Güncelleme: 03.12.2019 23:24

açıklandı mı? EDHO, Azize ve Çocuk nedir?

3 Aralık Salı gününün , günün en çok araştırılanları arasında yer aldı. ATV'de bu akşam saat 20.00'de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 150. bölümüyle, Kanal D'de Azize 3. bölümüyle ve Star TV'de Çocuk dizisi 12. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi ve programların sona ermesinin ardından araştırılmaya başlandı. İşte merak edilen detaylar...

3 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı?

Ekranları başında bugün yayınlanan dizi ve programları takip eden izleyiciler yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçlarını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 3 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

3 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Aralık Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 4 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

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