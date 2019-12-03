Ekranları başında bugün yayınlanan dizi ve programları takip eden izleyiciler yapımların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçlarını merak ediyor. Özellikle şu saatlerde reyting sonuçları hakkında araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. Peki, 3 Aralık Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...

3 ARALIK SALI REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

3 Aralık Salı gününün reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Salı gününün reyting sonuçları 4 Aralık Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.