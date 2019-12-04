Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 4 Aralık! Çuvaldaki iskelet Celalettin Polat'a mı ait?

Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı tüyler ürpertmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırıp gün yüzüne çıkaran, yıllardır birbirlerini görmeyen aileleri kavuşturan Müge Anlı, 4 Aralık Atv canlı yayınında Celalettin Polat olayında son dakika gelişmelerini aktardı! 11 yıl esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve gelen telefonla şoke olan ailenin iddiaları üzerine Sebahattin Demir'in yeğeni Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 4 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!
Madencilerden Müge Anlı'ya ödül! 26 yıl sonra gerçekleşen kavuşmada gerginlik yayın sonunda da devam etti! Bahçede bulunan iskelet, Celalettin Polat'a mı ait? Müge Anlı'daki Celalettin Polat'ın sır kaybının üzerinden 11 yıl geçmişti ki; tarihler 30 Ekim 2019'u gösterdiğinde yani 1 ay önce, Ağabey Sebahattin Polat'a bir telefon geldi. Ankesörlü telefondan arayan ve ismini açıklamayan şahıs, Celalettin Polat'ı, eşi ve çocuklarının öldürdüğünü iddia etti. Söylenilenler bununla sınırlı değildi! Telefondaki gizemli şahıs, Celalettin Polat'ın, kayınpederinin evinin karşısında bulunan değirmenin yan kısmındaki bir tandırın altında gömülü vaziyette olduğunu iddia etti. Bu şok iddialar karşısında savcılık harekete geçti. Bölgedeki jandarma görevlileri, o alanda kazı çalışması yaptı. Bunun sonucunda birtakım kemiklere rastlandı. Bulunan kemiklerin Celalettin Bey'e ait olup olmadığı yapılan incelemelerin ardından netlik kazanacak. Müge Anlı bugün canlı yayında iddiaların taraflarını bir araya getirdi! Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında neler oldu merak ediyorsanız, 4 Aralık Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.