Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölüm izle 4 Aralık! Çuvaldaki iskelet Celalettin Polat'a mı ait? 04.12.2019 17:37

Müge Anlı'daki Celalettin Polat olayı tüyler ürpertmeye devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında faili meçhul kayıp ve cinayetleri araştırıp gün yüzüne çıkaran, yıllardır birbirlerini görmeyen aileleri kavuşturan Müge Anlı, 4 Aralık Atv canlı yayınında Celalettin Polat olayında son dakika gelişmelerini aktardı! 11 yıl esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve gelen telefonla şoke olan ailenin iddiaları üzerine Sebahattin Demir'in yeğeni Müge Anlı canlı yayınında neler anlattı? Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 4 Aralık Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz!