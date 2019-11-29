Kimse Bilmez 24. yeni bölüm 2. fragmanında Ali'nin Sevda'ya evlilik teklifi etmesi izleyiciyi sevindiren bir gelişme oldu. Atv'nin; Keremcem (Ali), Özgü Kaya (Sevda), Engin Hepileri (Uygar), Burak Serdar Şanal (Pilot), Zeynep Elçin (Duygu), Zehra Yılmaz (Tuğçe), Özlem Başkaya (Hayriye), Ferdi Kurtuldu (Hüdaverdi), Yiğit Koçak (Sinan), Selda Özbek (Meral), Hakan Altıner (İlhan), Timur Ölkebaş (Vedat), Burak Haktanır (Ergin), Onur Dikmen (Sarp), Adnan Biricik (Kurtbey), Beran Özel (Ezgi), Asya Taşkın (Zeynep), Sevtap Özaltun (Özlem) ve Fatma Karanfil (Nilüfer) gibi güçlü oyuncu kadrosundan oluşan Kimse Bilmez 24. yeni bölümde neler olacağı izleyici tarafından merak konusu oldu. İşte Kimse Bilmez 24. yeni bölümde yaşanacaklar...

KİMSE BİLMEZ 24. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KİMSE BİLMEZ 24. BÖLÜM 1. FRAGMANI İZLE - TIKLA

Ali ve Pilot, yıllar sonra kavuşur. Birbirlerinin hayatlarına yeniden girmeye çalışan iki kardeş, bir yandan da geçmişlerinin izleriyle yüzleşmeye devam ederler. Ali, bir yandan kendinden saklanan geçmişinin peşine düşer ve tüm oklar Kurtbey'i gösterir. Kurtbey, bunca zaman sakladığı gerçeklerle Ali'den kurtulabilecek mi? Babasının katilinin Ali olduğunu öğrenen Vedat, intikam peşine düşer. Pilot, "babam" dediği kişiyi öldüreninin kardeşi Ali olduğunu öğrenecek mi?

Sevda ile bir bütün olmayı arzulayan Ali, onun için çok özel bir sürpriz hazırlar. Sevda'ya evlenme teklif eden Ali ne cevap alacak? Öte yandan Uygar, Ali'yi öldürmek için yeni bir plan yapmıştır. Ali'yi öldürmeye çalışan Uygar, başarılı olabilecek mi?

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar. Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı? Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?