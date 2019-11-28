Kimse Bilmez 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Ali, Sevda'ya evlenme teklif ediyor 28.11.2019 21:25

Ekranların sevilen dizisi Kimse Bilmez pazar akşamı saat 20.00'de izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarında heyecan dolu bölümüyle yayınlanan dizide yaşanan olaylar izleyiciyi ekran başına kilitledi. Bölümün ardından izleyicilerin merakla beklediği Kimse Bilmez 24. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölüm fragmanında Ali, Sevda'ya evlenme teklif ediyor.

KİMSE BİLMEZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ali ve Pilot, yıllar sonra hayatlarının dönüm noktasına gelirler. Kendilerinden saklanan geçmişleriyle yüzleşen kardeşler, sonunda yeniden tek vücut olmak için sımsıkı sarılırlar.

Yılların getirdiği özlem, iki kardeşin gözlerinden akan sevinç gözyaşına dönüşür. Babaları Erniko'nun katilinin Ali'nin olduğunu öğrenen Vedat, bu kavuşmaya izin verecek mi? Kardeşinin mutluluğuna rağmen namlusunu Ali'nin üzerine çeviren Vedat, tetiğe basacak mı?

Tüm gerçeklerin ortaya çıkmasından korkan Kurtbey, iki kardeşin kavuşmasından sonra yeni bir plan hazırlar. Kurtbey'in yeni planı, bunca yıl sakladığı gerçeklerden kendisini koruyabilecek mi?