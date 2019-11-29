Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 29.11.2019 19:45
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 20:42

23. yeni bölüm izle |

Her hafta cuma akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen dizisinin 23. bölümünde heyecan dorukta olacak. Gerilimin iyice arttığı bölümde mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşüyor. Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğine geliyor. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte . bölüm hakkında detaylar...

Hercai 23. yeni bölüm izle

ekranlarının reyting rekortmeni dizisi bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Cuma akşamları izlenme rekorları kırmaya devam eden dizide bu akşam Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak istiyor.

. bölüm şu anda devam ediyor. Bölüm yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

HERCAİ 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer.

REYYAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

ZEHRA KRİTİK KARARIN EŞİĞİNDE

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir.

AZİZE ASLANBEY'İN İNTİKAM PLANI

Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriHercai 23. yeni bölüm izle | ATV
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri