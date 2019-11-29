Hercai 23. yeni bölüm izle

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Cuma akşamları izlenme rekorları kırmaya devam eden dizide bu akşam Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak istiyor.

Hercai 23. bölüm şu anda devam ediyor. Bölüm yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacak.

HERCAİ 23. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Mektubun babasının masumiyetini ispatlayacağını öğrenen Reyyan, Miran'la beraber gerçeklerin peşine düşer.

REYYAN GERÇEKLERİ ORTAYA ÇIKARMAYA ÇALIŞIYOR

Miran mektubun varlığına inanmazken Reyyan gerçekleri ortaya çıkarıp Miran'a ve Aslanbey ailesine bugüne kadar bildikleri gerçeklerin yanlış olduğunu kanıtlamak ister.

ZEHRA KRİTİK KARARIN EŞİĞİNDE

Zehra, Miran ve Hazar'la ilgili öğrendiği gerçek sonrası çok kritik bir kararın eşiğindedir.

AZİZE ASLANBEY'İN İNTİKAM PLANI

Ailesi ve Miran arasında kalan Zehra'nın kararı ne olacaktır? Azize Aslanbey'in varlığından yeni haberdar olduğu mektup yüzünden intikam planı tehlikeye girer.