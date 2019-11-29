Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölüm Atv ekranlarında nefes kesen anlara neden oldu. Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Uğur Güneş, Hilal Altınbilek, Kerem Alışık, Esra Dermancıoğlu, Bülent Polat, Melike İpek Yalova, Alayça Öztürk, Sibel Taşçıoğlu, Turgay Aydın, Mehmet Polat, Selin Yeninci, Selin Genç, Serpil Tamur, Aras Şenol, Polen Emre, Şirin Öten gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümde Yılmaz, Züleyha'yı daha fazla üzmemek için gideceğini söyledi ama bu kez Züleyha "gitme" dedi! İşte Bir Zamanlar Çukurova 46. son bölümde yaşananlar!

ŞERMİN VE HATİP'İ POLİS BASTI!

Yapımını TIMS&B Productions'ın, yapımcılığını ise Timur Savcı ve Burak Sağyaşar'ın gerçekleştirdiği 'Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta Saniye'nin fendi Şermin'i yendi! İkisini gördüğünden bu yana gözünü üzerlerinden ayırmayan Saniye, Adana'da tutulan evi buldu, mahalleden bilgiyi topladı. En son gözüyle de sabah evden çıkan Hatip'i görünce, Naciye'ye bir haber uçuruldu ve evi polis bastı! Şermin ve Hatip zina suçundan 10 gün cezaevinde kaldı!

ZÜLEYHA YILMAZ'A "GİTME" DEDİ!

Züleyha ile iki kelime konuşabilmek için tetikte bekleyen Yılmaz, nihayet bir gece Züleyha ile garajda denk geldi! İki eski sevgili, başka ailelerin parçaları olarak yan yana evlerde oturmanın acısı içinde yine birbirlerinden vazgeçemediler! Yılmaz, Züleyha'yı daha fazla üzmemek için gideceğini söyledi ama bu kez Züleyha "gitme" dedi!

BEHİCE FEKELİ'Yİ OYUNA GETİRDİ!

Müjgan, halasına artık Fekeli ile aynı evde kalmasının münasip olmadığını söylemeye gitti ama evden eli boş döndü. Fekeli konağının hanımı olmayı kafasına koyan Behice, bunu lehine çevirmek için, Fekeli'yi bavulları ile karşıladı! Müjgan ile tartıştığını, artık burada da kalamayacağını söyleyerek, Fekeli'nin vicdanlı kalbine bir oyun sergiledi. Ve başarılı oldu, Fekeli evi kendi evi gibi görmesini söyleyerek, Behice'yi eve yerleştirdi.

ŞERMİN'İN İNTİKAMI ACI MI OLACAK?

Cezaevinde Hünkar ve Fekeli'nin baş başa buluştukları yeri öğrenen Şermin, çıkar çıkmaz, intikam planını hazırladı.

Fekeli ve Hünkar, dertleşirken, Şermin'in gözünün üzerlerinde olduğundan habersizdi. Üstelik Şermin, Saniye gibi sadece kendi gözleriyle görmeye gelmemişti, boynunda bir de fotoğraf makinası vardı!

Bir Zamanlar Çukurova her Perşembe 20.00'de Atv'de!