ATV ekranlarının sevilen dizisi Kimse Bilmez'in yayınlanan ve kardeşlerin buluştuğu 23. bölümün ardından 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Peki, yeni bölümde neler olacak? Kimse Bilmez 24. bölüm fragmanı izle seçeneği takvim.com.tr'de.
Kimse Bilmez 24. Bölüm fragmanı yayınlandı! "Ali Hoca benim öz abimmiş!"25.11.2019 00:25
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