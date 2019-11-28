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  • Son Güncelleme: 28.11.2019 11:18

27 Kasım : Kuruluş Osman, Afili Aşk, Kurşun dizisi reyting sıralaması belli oldu

27 Kasım Çarşamba açıklandı. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman izleyiciyi ekran başına kilitledi. Çarşamba günkü dizilerinin reyting sıralaması belli oldu. Buna göre, Kuruluş Osman tüm kategorilerde birinci oldu. konusunda son durum nedir? İşte Kuruluş Osman, Afili Aşk, Kurşun dizisi 27 Kasım ...

27 Kasım reyting sonuçları

27 Kasım Çarşamba günü için merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İkinci bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle de reyitngleri alt üst eden dizi bu hafta da tüm kategorilerde birinci oldu. Öte yandan Afili Aşk, Kurşun ve Benim Adım Melek dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. Peki, Çarşamba günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 27 Kasım Çarşamba reyting sıralaması...

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