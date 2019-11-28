27 Kasım Çarşamba günü için merakla beklenen reyting sonuçları açıklandı. Çarşamba günkü reyting sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İkinci bölümüyle ekranlara gelen Kuruluş Osman, güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Geçtiğimiz hafta yayınlanan ilk bölümüyle de reyitngleri alt üst eden dizi bu hafta da tüm kategorilerde birinci oldu. Öte yandan Afili Aşk, Kurşun ve Benim Adım Melek dizilerinin reyting sonuçları belli oldu. Peki, Çarşamba günü reyting sonuçlarında son durum nedir? İşte 27 Kasım Çarşamba reyting sıralaması...

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