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  • 29.11.2019 09:19
  • Son Güncelleme: 29.11.2019 09:19

ilk sahne tek parça izle - Kuruluş Osman 3. yeni bölüm

3. bölüm ! ekranlarının merakla takip edilen dizisi Kuruluş Osman'ın bu akşam yayınlanan bölümü heyecanla izlendi. Son bölümde; Osman'ın Tekfur'un ölümünden sorumlu tutulması obayı zor duruma düşürüyor. Sofia, Osman'ın zindandan kaçmasına göz yumması sonrasında yeni planlarını devreye sokuyor. Dizinin fragmanını izlemek isteyenler araştırma yapmaya başladı. İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izlemek için detaylar haberimizde... İzleyiciler ise şimdi Osman'ın katilleri bulup bulamayacağını, Aybars'ın intikamını alıp alamayacağını merak ediyor.

Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle! Osman kötü durumda...

Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izle! Kuruluş Osman 2. bölümüyle bu akşam milyonlarca izleyiciyi ekran başına kilitledi. Yeni bölümde Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye giriyor ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapıyor. Son bölümde; Osman'ın Tekfur'un ölümünden sorumlu tutulması obayı zor duruma düşürüyor. Sofia, Osman'ın zindandan kaçmasına göz yumması sonrasında yeni planlarını devreye sokuyor.
Peki, Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kuruluş Osman 3. bölüm fragmanı izlemek için detaylar haberimizde...

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