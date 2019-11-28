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  • 28.11.2019 11:19
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 11:24

çarşamba gününe 'kuruldu'! üyle zirvede

Yapım, proje tasarım ve senaryosu ’a ait; genel yönetmenliğini ’ın ve başrolünü karakteriyle ’in üstlendiği ‘’ın ikinci bölümü yine büyük ilgiyle karşılandı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ’a ait; genel yönetmenliğini Metin Günay’ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit’in üstlendiği ‘Kuruluş Osman’ın 2.son bölümü ile yine büyük ilgiyle karşılandı.

TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı ikinci bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,93 izlenme oranı ve % 31,27 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 14,59 izlenme oranı ve % 30,95 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,63 izlenme oranı ve %30,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.

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