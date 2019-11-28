TÜM KATEGORİLERDE BİRİNCİ

Çarşamba akşamları atv'de ekranlara gelmeye başlayan Kuruluş Osman, yayınlandığı ikinci bölümüyle Tüm Kişiler' de % 14,93 izlenme oranı ve % 31,27 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 14,59 izlenme oranı ve % 30,95 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,63 izlenme oranı ve %30,97 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu.