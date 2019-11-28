Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 28.11.2019 10:01
  • Son Güncelleme: 28.11.2019 10:02

ile Tatlı Sert yeni bölümde hakkında flaş gelişme!

'nın 27 Kasım'daki bölümünde hakkında şoke eden gelişmeler yaşanmıştı. Hafta içi her gün ATV ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 'da işlenen Turgut Özyürek cinayetinde, Özyürek'in cansız bedenine ulaşıldı. Özyürek cinayeti hakkında yeni gelişmeler yaşanması beklenirken, diğer yandan Manisa'da işlenen başka bir cinayet olan 'nın ölümüyle ilgili flaş gelişmeler yaşanacak. Müge Anlı'nın yeni bölümünü haberimizden takip edebilirsiniz.

ATV CANLI YAYIN

'da son dakika gelişmesi! 'da yaşayan 58 yaşındaki , eşinin sevgilisi tarafından öldürülerek ormanlık alana atıldı. Müge Anlı Atv canlı yayınında Turgut Özyürek cinayetinin detaylarını aktarmaya devam edecek. Müge Anlı'daki cinayetinde ortaya çıkan ahlaksız teklif iddiası gündeme bomba gibi düştü. Hafta içi her gün Atv ekranlarında saat 10.00'da yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında yaşanan son dakika gelişmeleri karşısında Müge Anlı dahil stüdyodaki herkes şoke oldu. İşte 2017 yılında işlenen Mehmet Avcı cinayeti ve Manisa'da işlenen Turgut Özyürek cinayetinin detayları...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon HaberleriMüge Anlı ile Tatlı Sert 28 Kasım yeni bölümde Turgut Özyürek hakkında flaş gelişme!
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri