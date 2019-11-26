Kuruluş Osman 2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Burak Özçivit (Osman Bey), Nurettin Sönmez (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), Aslıhan Karalar (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip yeni dizi Kuruluş Osman 2. bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

DÜNDAR BEY'İN AMACI NE?

Dündar Bey'in maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

KANLI BİR OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

OSMAN BEY DÜŞMANLARIN PLANINI BOZUYOR

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

OSMAN İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR

Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.