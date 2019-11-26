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  • Son Güncelleme: 26.11.2019 12:15

2. bölüm yeni fragman: Osman hain tuzaktan kurtulabilecek mi? ?

Atv ekranlarında 2. bölüm ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosuyla tüm dünyada büyük ilgiyle takip edilen Kuruluş Osman 2. bölüm yeni fragmanda yaşanan gelişmeler sonrasında izleyici yeni bölümde neler olacağını merak etmeye başladı. Osman, Bamsı Bey’in oğlu Aybars’ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur’u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman’ın ayaklarının dibine düşer. İşte Atv'nin güçlü dizilerinden olan Kuruluş Osman 2. yeni bölümünde yaşanacaklar...

2. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. (Osman Bey), z (Bamsı), Ragıp Savaş (Dündar), Saruhan Hünel (Alişar), İsmail Hakkı (Samsa), Tuğrul Çetiner (Yannis), Ayşegül Günay (Zöhre), Alma Terzic (Sofia), Emre Basalak (Gündüz), Abdül Süsler (Kalonoz), Eren Hacısalihoğlu (Batur), Özge Törer (Bala Hatun), Buse Arslan (Aygül), (Burçin), Serhan Onat (Aybars), Uğur Arslan (Nizamettin), Açelya Özcan (Ayşe Hatun), Emel Dede (Gonca), Yiğit Uçan (Boran), Ali Sinan Demir (Tursun), Şevket Çapkınoğlu (Megala), Ayşen Gürler (Helen), Yaşar Aydınlıoğlu (Yorgopolos) gibi güçlü oyuncu kadrosuna sahip yeni dizi Kuruluş Osman 2. bölümde neler olacak?

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜM 2. FRAGMANI İZLE - TIKLA

KURULUŞ OSMAN 2. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Osman, Bamsı Bey'in oğlu Aybars'ın katillerinin kalede yuvalanan bir ihanet şebekesi olduğunu düşünerek gizlice kaleye girer ve kalede güvendiği tek kişi olan Kulucahisar Tekfur'u Yorgopolos ile gizli bir anlaşma yapar. Ancak bu anlaşmadan hemen sonra öldürülen tekfurun cesedi, Osman'ın ayaklarının dibine düşer.

Katillerin peşine düşen Osman, bataklıkta kendini kurtaran rahibelerle burun buruna gelir. Osman rahibelerin aslında kim olduklarını öğrenebilecek midir? Sofia ve Kalanoz, Osman'ı yakalayabilecek midir? Yoksa Osman, Yorgopolos'un katillerini bulup, kaleden çıkabilecek midir?

KURULUŞ OSMAN 1. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

DÜNDAR BEY'İN AMACI NE?

Dündar Bey'in maksadı Ertuğrul Bey'in kurduğu ilişkiler çerçevesince bir ticaret ve güvenlik anlaşması yapmaktır. Ancak Kayıları burada bekleyen tek şey Yorgopolos'un dostluğu değildir.

KANLI BİR OPERASYON İÇİN HAREKETE GEÇİYOR

Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basar.

OSMAN BEY DÜŞMANLARIN PLANINI BOZUYOR

Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozar.

OSMAN İÇİN MÜCADELE BAŞLIYOR

Yaşananlar Kayı'nın gözü kara yiğidi Osman için gizli bağlantılarla dolu tehlikeli bir maceranın başlangıcıdır.

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