Kuruluş Osman oyuncusu Nurettin Sönmez'in kardeşi bakın kim çıktı... İşte Bamsı Alp'in gerçek hayattaki kardeşi

Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek (Bamsı Alp) karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Kuruluş Osman'daki Bamsı karakteri ile gönülleri fetheden 41 yaşındaki Nurettin Sönmez, kardeşi Gamze Sönmez'in ve diğer tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Instagram hesabından kutladı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, hayranları Nurettin Sönmez'in kardeşi Gamze Sönmez'i bir hayli merak etti. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı Alp'i Nurettin Sönmez'in kardeşi ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...