Kuruluş Osman oyuncusu Nurettin Sönmez'in kardeşi bakın kim çıktı... İşte Bamsı Alp'in gerçek hayattaki kardeşi
Kuruluş Osman dizisinde Bamsı Beyrek (Bamsı Alp) karakterine hayat veren Nurettin Sönmez, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel bir paylaşımda bulundu. Kuruluş Osman'daki Bamsı karakteri ile gönülleri fetheden 41 yaşındaki Nurettin Sönmez, kardeşi Gamze Sönmez'in ve diğer tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü Instagram hesabından kutladı. Başarılı oyuncunun bu paylaşımı kısa sürede binlerce yorum ve beğeni alırken, hayranları Nurettin Sönmez'in kardeşi Gamze Sönmez'i bir hayli merak etti. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı Alp'i Nurettin Sönmez'in kardeşi ve diğer ünlü isimlerin akrabaları...
Kuruluş Osman 2. bölüm ile Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Dev prodüksiyon ve güçlü oyuncu kadrosu ile reytingleri altüst eden başarılı dizi Kuruluş Osman oyuncuları arasında dikkat çeken isimlerden biri Bamsı karakterine hayat veren Nurettin Sönmez... Nurettin Sönmez, Instagram hesabından 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı yayınladı.
Nurettin Sönmez'in Instagram paylaşımını görenler, ünlü oyuncunun öğretmen olan kardeşini bir hayli merak etti. İşte Kuruluş Osman'ın Bamsı Alp'i Nurettin Sönmez'in kardeşi Gamze Sönmez...
KURULUŞ OSMAN'IN BAMSI ALP'İNDEN ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJI! - VİDEO İÇİN TIKLAYIN!