ATV CANLI YAYIN

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün saar 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 26 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Manisa'da kaybolan 58 yaşındaki Turgut Özyürek hakkında sıcak gelişmeler yaşanacak! Turgut Özyürek'in başına 1 yıl önce evlendiği eşi Necla Hanım'ın çevresindekiler tarafından bir iş mi geldi? Necla Hanım hakkında istismardan dolandırıcılığa birçok iddia ortaya atılıyor.

Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar.

Turgut Özyürek'le tek konuşan ablası Hayriye Hanımdı… Ancak Turgut Bey'i aradığında 58 yaşındaki adam, her seferinde evde yalnız olduğunu söylüyordu. Çünkü eşi evden ayrılmıştı. Çok geçmeden de eşinin aynı ilde fakat başka ilçede yaşadığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı Hayriye Hanım, kardeşinin eşini onu dolandırmakla suçladı. Bu olayların ardından Turgut Bey, 20 gün boyunca ablası Hayriye Hanım'dan gelen hiçbir telefonu cevaplamadı. Hayriye Hanım da bunun üzerine karakola giderek kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Turgut Özyürek hakkında son dakika gelişmeleri ve 25 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler için Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!