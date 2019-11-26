Atv Müge Anlı ile Tatlı Sert 26 Kasım son bölüm izle! Müge Anlı canlı yayınında son dakika Turgut Özyürek gelişmesi! 26.11.2019 17:56

Müge Anlı'da son dakika Turgut Özyürek gelişmesi! Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 58 yaşındaki kayıp Turgut Özyürek, Manisa'nın Ahmetli ilçesinde yaşıyordu. 1 yıl önce evlendiği eşinden ayrı yaşayan adamdan haber alamayınca kardeşi Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Turgut Özyürek'in eşi hakkında dolandırıcılık ve istismar gibi birçok iddia ortaya atıldı. Turgut Özyürek'in kaybıyla ilgili daha önce 7 kez evlenen eşi Necla Hanım'dan şüphelenen aile haklı çıktı. Müge Anlı'nın bugünkü programında neler yaşandı merak ediyorsanız, 26 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!

Müge Anlı'da son dakika gelişmeleri! Hafta içi her gün saat 10.00'da Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, 26 Kasım Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında Manisa'da kaybolan 58 yaşındaki Turgut Özyürek hakkında sıcak gelişmeler yaşandı! Turgut Özyürek'in başına 1 yıl önce evlendiği eşi Necla Hanım'ın çevresindekiler tarafından bir iş mi geldi? Necla Hanım hakkında istismardan dolandırıcılığa birçok iddia ortaya atılıyor. Kayıp olarak aranan Turgut Özyürek'in öldürüldüğü ortaya çıktı! Turgut Özyürek'in eşi otogarda gözaltına alındı! Katil zanlısı Hayrettin Atasoy'un ablası canlı yayında! Polis ve Jandarma ekipleri cinayet bölgesinde Turgut Özyürek'in cesedini arıyor!

Turgut Özyürek'in, Necla Özyürek'le yaptığı evlilik, 2.evliliği oluyor. Turgut Bey, ilk evliliğini gençken yapmış ve eşinden ayrılmış. 2018 yılında Necla Hanımla tanışmış ve onunla evlenmeye karar vermiş. Ancak Turgut Bey'in, kardeşleri bu evliliğe sıcak bakmadılar. Çünkü Turgut Bey'in rahatsızlığı, kardeşleri tarafından evliliği yönünde engel teşkil ediyordu. Bununla birlikte kardeşlerini rahatsız eden başka bir konu daha vardı. Turgut Bey'in bir evi vardı. Necla Özyürek'le evlenmeden önce evini satıp, gelen parayla eşine ziynet eşyaları almıştı. Bunun yanı sıra tedavi gördüğü için engelli maaşı alan 58 yaşındaki adam, maaş kartını da eşi Necla Özyürek'e bırakmıştı. Yaşanan olaylar silsilesinin ardından Turgut Bey'in kardeşleri kendisi ve eşiyle görüşmeme kararı aldılar.

Turgut Özyürek'le tek konuşan ablası Hayriye Hanımdı… Ancak Turgut Bey'i aradığında 58 yaşındaki adam, her seferinde evde yalnız olduğunu söylüyordu. Çünkü eşi evden ayrılmıştı. Çok geçmeden de eşinin aynı ilde fakat başka ilçede yaşadığı öğrenildi. Bu durumdan dolayı Hayriye Hanım, kardeşinin eşini onu dolandırmakla suçladı. Bu olayların ardından Turgut Bey, 20 gün boyunca ablası Hayriye Hanım'dan gelen hiçbir telefonu cevaplamadı. Hayriye Hanım da bunun üzerine karakola giderek kardeşi için kayıp başvurusunda bulundu. Turgut Özyürek hakkında son dakika gelişmeleri ve 26 Kasım Müge Anlı canlı yayınında yaşanan gelişmeler için Atv Müge Anlı son bölümü izleyebilir, detayları haberimizden takip edebilirsiniz!