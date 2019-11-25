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  • 25.11.2019 23:45
  • Son Güncelleme: 25.11.2019 23:45

. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Akın kendini müttefiklerine kabul ettirmeye çalışıyor!

TV ekranlarında Pazartesi akşamı izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin 77. bölümünde gerilim artmaya devam etti. Dizide yaşanan gelişmeler izleyiciler tarafından heyecanla takip edilirken Efsun’un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu aradı. Bölümün son bulmasıyla beraber izleyiciler büyük bir heyecanla . bölüm fragmanını beklemeye başladı. İşte son bölümde yaşanan olaylar...

Çukur 78. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur bu akşam 77. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerle kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Çukur 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efsun'un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak.

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