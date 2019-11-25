Show TV ekranlarının sevilen dizisi Çukur bu akşam 77. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıktı. Yeni bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerle kendisini kimin kurtardığını arayan Yamaç'ın kafası Nehir'in mahalleye sürpriz ziyaretiyle iyice karıştı. Heyecan dolu bölümün sona ermesiyle birlikte izleyiciler Çukur 78. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlandı.

ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Efsun'un müdahalesiyle Yamaç ve Azer kapışmalarına kısa bir ara vermek zorunda kalırken Akın kendini eski müttefiklerine kabul ettirmenin bir yolunu arayacak.