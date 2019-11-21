Reyting sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Çarşamba günü dizileri arasında Afili Aşk, Benim Adım Melek, Kurşun ve Kuruluş Osman dizileri yer alıyor. Uzun zamandır heyecanla beklenen Kuruluş Osman dizisi dün seyirciyle buluştu. atv'nin fenomen dizisi Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Peki, 20 Kasım Kuruluş Osman, Afili Aşk, Benim Adım Melek reyting sıralaması nedir? Reyting sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Dizilerin reyting listesi merak ediliyor. 20 Kasım tarihli reyting sonuçları konusunda araştırma yapan vatandaşlar internet üzerinden sorgularını sürdürüyor. Takvim.com.tr olarak sizler için merak edilenleri yazımızda derledik.

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