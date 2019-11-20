Kurtuluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman düşmanlarından intikamını alacak mı?

Her hafta çarşamba günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Yeni bölümde Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozuyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte Kurtuluş Osman 2. bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.