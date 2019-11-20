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  • 20.11.2019 22:12
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 22:41

Kurtuluş Osman 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Osman düşmanlarından intikamını alacak mı?

ATV ekranlarının yeni dizisi 1. bölümüyle bu akşam milyonlarca izleyici tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Yeni bölümde Tekfurun, Türklerle kurduğu yakın ilişkiden rahatsız olan ezoterik bir yapılanma, kanlı bir operasyon için düğmeye basıyor. Bölümün sona ermesiyle izleyiciler şimdi Kurtuluş Osman 2. bölüm fragmanını merak ediyor. İşte dizinin ilk bölümünde yaşananlar...

Her hafta çarşamba günleri saat 20.00'de izleyicisiyle buluşacak Kuruluş Osman dizisinin ilk bölümü milyonlarca kişinin dikkatini çekti. Yeni bölümde Amcası Dündar Bey'in yanında kaleye giden Osman, göstermiş olduğu kahramanlık ile bütün planları bozuyor. Bölümün son bulmasıyla birlikte Kurtuluş Osman 2. bölüm fragmanı merakla beklenmeye başlandı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

KURULUŞ OSMAN İLK BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Ağabeyinin yokluğunda Kayı Obası'nı idare eden Dündar Bey, otağ ahalisi ve beylerle birlikte Kulucahisar Tekfuru Yorgopolos'u ziyarete gider.

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