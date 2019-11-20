Çarşamba akşamları saat 20.00'de televizyon ekranlarında izleyicileri ekran başına kilitleyen Afili Aşk dizisinin yeni bölümü izleyicileri şaşırttı. Heyecan dolu bölümde Kerem hem şirketin, hem de Ayşe'nin kötüye giden imajını düzeltmek için sosyal sorumluluk projesi başlatıyor. İzleyiciler bölümün sona ermesiyle birlikte Afili Aşk 24. bölüm fragmanını bekliyor. Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

AFİLİ AŞK SON BÖLÜMDE OLDU?

Kerem ve Ayşe, birbirlerinden kopamayacakları anlayıp, anlaşmalı evliliklerini inandırmak için harcadıkları çabayı aşkları için harcayacaklar.