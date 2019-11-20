Bugünkü
Takvim
  • Televizyon
  • 20.11.2019 23:46
  • Son Güncelleme: 20.11.2019 23:49

açıklandı mı? Kurtuluş Osman,

Ekranları başında gece ve gündüz kuşağı yapımlarını merakla takip eden izleyiciler hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu akşam saat 20.00'de Kuruluş Osman ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitlerken, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Afili Aşk ise 23. bölümüyle izleyici karşısına çıktı. İzleyiciler şimdi Kurtuluş Osman ve nı öğrenmek istiyor.

20 Kasım reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 20 Kasım Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 20 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kurtuluş Osman, Afili Aşk reyting sıralamasına dair merak edilen bilgiler...

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sıralaması 21 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerTelevizyon Haberleri20 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? Kurtuluş Osman, Afili Aşk reyting sıralaması
Diğer Televizyon Haberleri Tüm televizyon haberleri
Tüm Televizyon Haberleri