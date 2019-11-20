20 Kasım reyting sonuçları, günün en çok araştırılanları arasında yer alıyor. 20 Kasım Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak edilirken reyting sonuçları hakkında araştırmalar artış gösterdi. Peki, 20 Kasım reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kurtuluş Osman, Afili Aşk reyting sıralamasına dair merak edilen bilgiler...

20 KASIM REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

20 Kasım Çarşamba günü yayınlanan yapımların reyting sonuçları henüz belli olmadı. Reyting sıralaması 21 Kasım Perşembe günü öğlen saatlerine doğru belli olacaktır.